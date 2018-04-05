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أخبار العالم

صحيفة: التقارب بين بوتين والسيسي يجعل مصر الحليف الجديد لروسيا

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:40 ص
عبدالفتاح السيسي
عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين
القسم الخارجي
قالت صحيفة "ديلي ستورم" الروسية أمس، الأربعاء، إن نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر التي أسفرت عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفتح الطريق أمام روسيا لكسب صديق ثمين في المنطقة والوصول لمعظم الأسواق العالمية.

وقالت الصحيفة، إن "السيسي" سيظل في السلطة لمدة أربع سنوات أخرى، لافتة إلى أن فترة الاستقرار في مصر بدأت، وتلك هي أفضل لحظة بالنسبة لروسيا؛ لكسب حليف جيد لها مثل مصر بعد فترة من الاضطراب مرت بها بسبب الربيع العربي.

وأشارت إلى أن محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السيسي تحمل "طابع المودة"، مؤكدة أن روسيا تقدر جدًا التعاون مع هذا النوع من القادة.

وأكدت "ديلي ستورم"، أن استئناف الرحلات الجوية بين البلدين سيمكن القاهرة وموسكو من تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية، لافتةً إلى المشروعات المشتركة بين مصر وروسيا من بينها المنطقة الصناعية الروسية ودعم موسكو لحصول مصر على حاملتي الطائرات "ميسترال" من فرنسا.

ولفتت إلى أن مصر تشكل بوابة الوصول إلى الأسواق العالمية بالنسبة لروسيا، موضحة أن مصر تطل على البحر المتوسط وأفريقيا وكذلك الشرق الأوسط بفضل قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط.

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