المصريون بالنمسا: نتمنى أن تشهد بداية ولاية السيسي الثانية إعدامات للإخوان

قال المهندس حسام بازينة، رئيس الاتحاد العام للمصريين "بالنمسا - ليوبن"، إن هناك آمالًا عريضة عند المصريين في ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الثانية، وأن ما تحقق في الولاية الأولى الرئيس عبد الفتاح السيسي من مشروعات عملاقة ونجاحات في كافة المجالات هو السبب الرئيسي في ارتفاع سقف طموح أبناء الشعب المصري.





وأضاف "بازينة"، أن ما تحقق على مستوى الأمن يعد إنجازا كبيرا لم تقم به أية دولة في العالم، مؤكدا أنه لكي تتمتع مصر بكامل الأمن فلابد من تنفيذ أحكام الإعدام وبأقصى سرعة على رؤوس الجماعة الإرهابية الذين يقبعون في السجون، ويديرون العمليات الإرهابية، مطالبًا بأن تتم هذه الإعدامات في البدايات الأولى للولاية الثانية للرئيس لتكون أسعد بداية للمصريين.





ومن جانبه قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إن هناك ملفات عدة ننتظر أن يتم فتحها في ولاية الرئيس الثانية، ومنها ملف تمثيل المصريين بالخارج في مجلس النواب وآلية ترشيحهم وانتخابهم، بالإضافة إلى ملف غاية في الأهمية وهو النسبة المقررة لأبناء المصريين بالخارج في الجامعات المصرية، والتي لا تتناسب مطلقا مع عددهم بالنسبة لعدد سكان مصر.



