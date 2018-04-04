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رياضة

الأهلي: انتظروا حفل ختام مثاليا لبطولة إفريقيا للطائرة

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:14 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
قال محمد الجارحي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للطائرة وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن هناك تركيزًا شديدًا من جانب جميع اللجان، من أجل خروج حفل الختام ونهائي البطولة الإفريقية غدًا الخميس، بشكل مشرف، ليكون مسك ختام لفعاليات البطولة التي نالت إعجاب جميع الفرق المشاركة منذ اليوم الأول لوصول بعثات الفرق الإفريقية والعربية المختلفة.

وأضاف أن الأهلي قدم كل سبل الدعم والتعاون للفرق المشاركة بالبطولة، ونال تقدير واحترام الجميع، ويكفي الإشادات اليومية التي تتلقاها اللجنة العليا المنظمة وجميع اللجان بشأن نجاح البطولة وتنظيمها بشكل يليق بتاريخ ومكانة وعراقة النادي الأهلي.

وأشار الجارحي، إلى أنه يثق في خروج حفل الختام والمباراة النهائية بشكل مثالي ومتميز، موكدًا أنه يتمنى التوفيق للنادي الأهلي في لقاء الغد، من أجل التتويج بالبطولة، لتكتمل مسيرة تحقيق البطولات والأرقام القياسية لجميع الفرق الرياضية المختلفة بالنادي الأهلي، والتي حققت هذا الموسم أرقامًا مميزة في مختلف الألعاب الرياضية.

وشدد على أن نجاح الأهلي في تنظيم بطولة إفريقيا للطائرة للرجال، وقبلها نظيرتها للسيدات، يعكس جاهزية النادي الأهلي دائمًا لتنظيم كبرى البطولات العربية والإفريقية، مشددًا على أن الجميع سيكون على موعد مع تنظيم مثالي أيضًا لبطولتي أفريقيا لكرة اليد «رجال وسيدات»، المقرر لهما 13 أبريل الجاري، لاستكمال مسلسل التنظيم الناجح للبطولات الإفريقية في الكرة الطائرة وكرة اليد، هذا الموسم.

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