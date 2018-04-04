عماد أديب: من يعتقد بعدم وجود متعاطفين مع الإخوان مغفل.. فيديو

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إنه ضد الدولة الدينية، وخصم سياسي لجماعة الإخوان، ولكنه يؤمن أن كل مواطن مصري، حتى وإن أخطأ لابد من محاولة معه للحوار حتى لو وصل لحد معين.



وأكد أديب، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن من على يده دم لا كلام معه، مؤكدا أن كلامه ليس للتنظيم القاتل أو القادة ولكن للنسبة الأخطر المهملة، وهم الشباب المتعاطف مع الجماعة ولا يتعامل بالسلاح ويشعر بمظلوميه تجاه الجماعة.



وتابع: "التعاطف الفكري لابد أن يعالج بالحوار الفكري، لا أتحاور مع العضو التنظيمي في جماعة الإخوان لأن القضاء قال كلمته فيه.. من يعتقد أنه لايوجد الآن من يتعاطف مع الإخوان يبقى مغفل".