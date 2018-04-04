البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصادات الناشئة مقارنة بالمتقدمة

توقع البنك الدولي، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2018، بعد أن شهد عام 2017 أداء أقوى من المتوقع، وذلك مع استمرار الانتعاش في الاستثمارات والتصنيع والتجارة، واستفادة البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية من ثبات الأسعار.



وكشف البنك الدولي، عن معدلات نمو الاقتصاد العالمي في البلدان المتقدمة والنامية خلال عام 2016 بنحو 2.9% و4.7%، وخلال 2017 سجل 3% و4.7% على الترتيب.



وتوقع البنك الدولي أن تحقق الدول المتقدمة معدلات نمو 3.1% مقابل 4.5% لصالح الدول النامية، وتوقع البنك تراجع معدلات النمو خلال عام 2019 لـ 3% للدول المتقدمة و4.3% للنامية.



وكشف البنك عن تباين أداء الاقتصاد العالمي في توقعاته لعام 2020، بين الدول المتقدمة والتي تتراجع فيها معدلات النمو لـ 2.4%، وترتفع لصالح الدول النامية لـ 3.7%.