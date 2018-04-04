«تعليم البرلمان»: أعضاء اللجنة مستاءون من طارق شوقي

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة فى انتظار حضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، اجتماع اللجنة يوم 17 أبريل المقبل، لافتاً إلى أن تغيب الوزير عن اجتماع اللجنة الاثنين الماضى، لاقى استياء أعضاء اللجنة.





وأضاف "شيحة" فى تصريح للمحررين البرلمانيين، أن أعضاء اللجنة فى انتظار الاستماع إلى وزير التربية والتعليم عن مشروع متكامل بشأن تطوير التعليم فى مصر، ورؤية شاملة بشأنه.





وتابع رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن قضية التعليم أمن قومى فى مصر، لا يحوز التهاون بشأنها، فهى أساس التنمية بالبلاد والنهوض بها، مؤكدًا أن اللجنة لن تقبل أى مشروعات لتطوير التعليم غير قابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.



