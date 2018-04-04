«الفقي»: سور الأزبكية به كتب بـ 2 جنيه وقيمتها الثقافية تتجاوز الآلاف.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمحلل السياسي، إن سور الأزبكية هو المكان الذي تعودنا أن نذهب إليه لاقتناء الكتب النادرة.





وأضاف «الفقي» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أنه من الطبيعي أن ننظم جناحًا لسور الأزبكية في معرض الكتاب، سور الأزبكية سيظل مرتبطًا بالكتاب بالنسبة لكل دول العالم.



