رخا: استمرار الخلافات اليونانية التركية يؤدي إلى تدخل أمريكا

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن تصريحات وزير الدفاع اليونانى، بإرسال 7 آلاف جندى نحو الحدود مع تركيا؛ نتيجة التوتر الشديد، والتصريحات المتبادلة بين البلدين في الآونة الأخيرة.





وأضاف "رخا"، لـ"صدى البلد"، أن اليونان غاضبة بسبب احتجاز تركيا الحفار الذى كانت مهمته التنقيب عن الغاز فى المياه الإقليمية اليونانية.





وأوضح مساعد وزير الخارجية، أنه من المتوقع إذا استمرت الخلافات بين البلدين وزادت حدتها، سيكون للولايات المتحدة تواجدًا في المشهد الإقليمي.





وكان وزير الدفاع اليونانى، بانوس كامينوس، أعلن عن إرسال سبعة آلاف جندى إلى الجزر اليونانية ببحر إيجة والمنطقة الحدودية الشمالية الشرقية مع تركيا وسط توتر فى العلاقات بين البلدين.