محافظ الدقهلية يشارك في حفل زفاف جماعي لـ13 عريسا وعروسة من الأيتام

شارك الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء أمس، الأربعاء ، احتفالية زفاف 13 عريسًا وعروسة من الأيتام من أبناء المؤسسات الإيوائية بالمحافظة، أقيمت بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي بالمنصورة، بالتنسيق مع الادارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة، جمعية الأورمان الخيرية بالدقهلية، مديريتي التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة.





جاء ذلك بحضور اللواء فايز شلتوت، وكيل اول الوزارة السكرتير العام، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، الدكتورة هدى بلاط، مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، محمد عزت، وكيل مديرية الشباب والرياضة، اللواء حسام حمودة، رئيس حي غرب، عبد الخالق عبد العظيم، مدير جمعية الأورمان بالدقهلية، نواب البرلمان، القيادات التنفيذية بالمحافظة، جمع كبير من أبناء مدينة المنصورة.





وقدم المحافظ، للعرائس والعرسان إعانات مالية قدرها 117 ألف جنيه، بواقع 9 آلاف جنيه لكل عريس وعروسة، بالإضافة الى تسليمهم الهدايا العينية والتي شملت الاجهزة الكهربائية والاطقم المنزلية من الصيني وادوات المطبخ ومستلزمات المعيشة، تم تدبيرها من خلال جمعية الاورمان بالدقهلية بالتعاون مع الادارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة.





وقام الشعراوي، شخصيًا بالتوقيع على عقد القرآن وكيلًا عن كل العرائس ضمن حفل زفاف اليوم، وحرص على تقطيع تورتة الزفاف للعرس الجماعي لليتيمات واليتامى وسط بهجه وفرحه العرائس والعرسان وذويهم، كما حرص على مصافحة كل العرائس والعرسان بالحفل والتقاط الصور التذكارية معهم.





وفى ختام الاحتفالية هنأ محافظ الدقهلية، العرائس والعرسان وتمنى لهم حياة اسريه سعيدة وموفقه، مؤكدًا على وقوف كافه الاجهزة التنفيذية بكل قدرتها الى جوارهم وتلبيه مطالبهم واحتياجاتهم وحل مشكلاتهم وفقا للإمكانيات المتاحة.





وفى ذات السياق أوضح المحافظ، انه استكمالا لجهود المحافظة لرعاية ومسانده المقبلين على الزواج من اليتامى، يتم حاليا بالتنسيق والتعاون مع جمعيه الاورمان ومؤسسات المجتمع المدني تجهيز 30 عروسه وعريس اخرين من ابناء الدقهلية، بتوفير جهاز العرائس ومستلزمات المعيشة لهم، مشيرا الى منحهم 210 الف جنيه اعانات ماليه بواقع 7 آلاف جنيه لكل عريس وعروسه وجارى الاعداد للاحتفال بهم قريبا.



