قطاع شرق الدلتا بـ«مستقبل وطن» يعقد اجتماعا تنظيميا لبحث خطة عمل الفترة القادمة

عقد قطاع شرق الدلتا بحزب مستقبل وطن، اجتماعًا تنظيميًا بقيادة ماجد دياب، رئيس قطاع شرق الدلتا بمقر حزب مستقبل وطن في الدقهلية، بحضور هيئة مكتب قطاع شرق الدلتا وأمناء محافظات القطاع وأمناء التنظيم.





وتقدم "دياب"، بالشكر لأمانات القطاع على مجهودهم الرائع في الانتخابات الرئاسية 2018.





وطالب بسرعة الانتهاء من التشكيلات الحزبية بمحافظات القطاع وتقديم خطة عمل كل محافظة في الثلاثة أشهر القادمة.





وأكد ضرورة استمرار الجهد والتواجد مع الجماهير والتواصل معهم خلال المرحلة المقبلة وذلك لأننا في مرحلة اختبار حقيقي.





وقال إنه يجب علينا العمل بكل جداره لكى يظل حزب مستقبل وطن الحزب رقم واحد بين الأحزاب.





وناقش الاجتماع كيفية الاستعداد لدوري مستقبل وطن في الأيام القادمة مع وضع تصور خاص لفعاليات شهر رمضان المبارك.



