ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

سفير الصين: بكين تفضل حل النزاع التجاري مع واشنطن من خلال المفاوضات

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:50 ص
بكين تفضل حل النزاع
بكين تفضل حل النزاع التجاري مع واشنطن من خلال المفاوضات
رويترز
قال سفير الصين لدى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إن بكين تفضل حل النزاع التجاري مع واشنطن من خلال المفاوضات لكن يجب على البلدين كليهما أن يتصرفا بروح المسؤولية.

ومتحدثا إلى الصحفيين بعد اجتماعات في مقر وزارة الخارجية مع جون سوليفان القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي، قال السفير كوي تيانكاي "التفاوض سيظل خيارنا المفضل، لكن التانجو رقصة ثنائية. سنرى ما الذي ستفعله الولايات المتحدة".

ترشيحاتنا

خالد الغندور يكشف عن ضم «كوبر» لنجم الأهلي المتألق ..فيديو

هاني حتحوت: الشباب والرياضة "مدرسة" لتعليم الإعلام .. ماسبيرو صنع كوادر ويحتاج فرصة.. ومواقف شوبير وأبوتريكة معي لا تنسى.. فيديو وصور

رد المفتي السابق على شخص ترك صلاة الجمعة متعمدا دون عذر ..فيديو

مجدى الجلاد: لهذه الأسباب لن أعود لرئاسة تحرير «المصري اليوم»

شاهد.. مشجعة فلسطينية تكشف سر تسجيل محمد صلاح في كل مباراة

محمد صلاح يسجل هدفاً ويصنع آخر ليقود ليفربول للتقدم على مانشستر سيتي 3-0.. فيديو

محمد صلاح يسجل هدفاً ويقود ليفربول للتقدم على مانشستر سيتي 2-0.. فيديو

البحرين تكشف ملامح أكبر اكتشاف نفطي في تاريخها.. المنامة: يعادل احتياطات روسيا النفطية

«بلومبرج» تحذر: «فيسبوك» يراقب رسائل مستخدميه على «ماسينجر»

عماد أديب: من يعتقد بعدم وجود متعاطفين مع الإخوان مغفل.. فيديو

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم سوهاج لـ19 حالة وفاة

ثروت سويلم يعلن عن مفاجأة بشأن مونديال 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور

شاهد.. كاريكاتير يسخر من مقارنة محمد صلاح بـ «دي بروين»

شاهد.. مشجعة فلسطينية تكشف سر تسجيل محمد صلاح في كل مباراة

شاهد .. مساعد وزير الرياضة السابق : إدارة ملف الالتراس يحتاج دراسة .. وأزمات الرياضة نتيجة تأجيل الحلول .. واتحاد رياضة الجامعة "الأمل"

عبدالله السعيد ينشر صورته مع «تركي آل الشيخ».. ويلمح لانتقاله إلى السعودية

فيديو

موسى مصطفى: حصولي على 3% أمام الرئيس السيسي إنجاز ..فيديو
مصطفى الفقي: حزب الوفد قادر على تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة ..فيديو
إعلامي سعودي يكشف عن واجهة عبدالله السعيد ..فيديو
خالد الغندور يكشف عن ضم «كوبر» لنجم الأهلي المتألق ..فيديو
خالد الغندور: صلاح مرشح لـ«البالون دور» هذا العام ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟