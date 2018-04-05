سفير الصين: بكين تفضل حل النزاع التجاري مع واشنطن من خلال المفاوضات

قال سفير الصين لدى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إن بكين تفضل حل النزاع التجاري مع واشنطن من خلال المفاوضات لكن يجب على البلدين كليهما أن يتصرفا بروح المسؤولية.



ومتحدثا إلى الصحفيين بعد اجتماعات في مقر وزارة الخارجية مع جون سوليفان القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي، قال السفير كوي تيانكاي "التفاوض سيظل خيارنا المفضل، لكن التانجو رقصة ثنائية. سنرى ما الذي ستفعله الولايات المتحدة".