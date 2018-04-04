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8 طرق تمنع انتشار حب الشباب

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:19 م
صدى البلد
آية التيجي
عادة ما يتطور حب الشباب في المناطق التي يوجد بها العديد من الغدد الزيتية، مثل الوجه والظهر والصدر، وقد يكون الشخص عرضة لخطر الإصابة بحب الشباب في هذه المنطقة إذا كان يستخدم مستحضرات التجميل الثقيلة ، أو يرتدون chinstrap أو أي نوع آخر من المعدات الرياضية على الوجه، التغيرات الهرمونية يمكن أن تسبب أيضا حب الشباب الفطري.

وإليكم أبرز العادات التي يمكن أن تفعلها تتسبب في تفشي حب الشباب في الوجه، وفقا لما تناوله موقع “medicalnewstoday” الطبي، حيث ان هناك عدة طرق لمنع وعلاج انتشار حب الشباب، و تشمل:

1- غسل الوجه مرتين في اليوم باستخدام منظف لطيف غير كاشط ، ثم الغسل بالماء الفاتر.

2- تجنب تنقية الجلد ، والتي يمكن أن تجعل حب الشباب أسوأ.

3- مقاومة الرغبة في حكة حب الشباب، والتي يمكن أن تؤدي إلى تندب والعدوى.

4- اختيار منتجات العناية بالبشرة الخالية من الزيوت.

5- تجنب المنتجات التي قد تهيج الجلد.

6- حلق الوجه بخفة ، والحفاظ على شفرات الحلاقة نظيفة ، وتغييرها بانتظام.

7- غسل الوجه بعد ارتداء خوذة أو معدات أخرى لإزالة العرق والبكتيريا.

8- تجنب لمس الوجه ، والذي يمكن أن ينتشر البكتيريا ويزيد من تفشي المرض.

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