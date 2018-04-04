اسم محمود عبدالعزيز على جائزة أفضل إنجاز فني بمهرجان الإسكندرية

قرّر مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط إطلاق اسم النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز ابن مدينة الإسكندرية على جائزة أفضل إنجاز فني التي يقدمها المهرجان في مسابقته الرسمية.





وقال الأمير أباظة، رئيس المهرجان، إن إطلاق اسم الفنان الكبير محمود عبد العزيز على الجائزة يأتي تخليدًا لذكراه، وتأكيدًا على تقدير المهرجان لمسيرته الفنية التي قدّم خلالها ما يقرب من مائة فيلم منها حتى "آخر العمر، و"طائر الليل الحزين، وشفيقة ومتولي، ولا يزال التحقيق مستمرًا، والمتوحشة، وجزيرة الشيطان، العذراء والشعر الأبيض، والسادة المرتشون، وإعدام ميت، والصعاليك، وتزوير في أوراق رسمية، والمكيف، والبرىء، والجوع، وجرى الوحوش وسمك لبن تمر هندي، والسادة الرجال وسيداتي آنساتي، والكيت كات، والساحر".





وقدّم الساحر أيضًا عشرات المسلسلات التليفزيونية منها: "الدوامة، ومبروك جالك ولد، والبشاير، ورأفت الهجان، ومحمود المصري، وباب الخلق، وجبل الحلال، ورأس الغول".



