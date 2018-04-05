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لهذه الأسباب.. لا يستجيب مريض الصدر للعلاج

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:01 ص
اسماء محمد
قال الدكتور علاء شلبي، استشاري أمراض الحساسية والصدر بطب القصر العيني، إن في بعض الحالات قد لا يصل المريض للنتائج العلاجية المرجوة ويتحير المريض ولا يعرف السبب مما يجعله يعتقد أن الطبيب لا يصف العلاج المناسب أو يشعر باليأس.

وأضاف "شلبي"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، علي هامش المؤتمر الدولي للجمعية المصرية لأمراض الصدر والحساسية، أن هناك عدة عوامل تعرقل استجابة المريض للعلاج منها وجوده في بيئة بها عوامل خطورة وتزيد الحالة سوءًا مثل المقيمين في القري الزراعية خاصة أثناء موسم الحصاد أو العاملين بمصانع الكيمويات، أو عدم التزام المريض بمواعيد العلاج والجرعات المحددة له، معاناة المريض من مشكلة اخري لايعرفها الطبيب تؤثر على المرض.

نصح "شلبي"، المرضي بضرورة الالتزام بكافة تعليمات الطبيب وعدم إخفاء أي مشكلة صحية يعاني منها المريض حتي لو كانت خارج الجهاز التنفسي لنضمن تقدم الحالة الصحية، مشددًا على عدم شعور أي مريض باليأس؛ لأن الطب يتقدم بشكل سريع ويقدم حلولًا مناسبة لعلاج معظم المشاكل.

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