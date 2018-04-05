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رياضة

عزمي مجاهد: «إحنا دولة قانون والألتراس زي أي مشجعين»

الخميس 05/أبريل/2018 - 05:35 ص
صدى البلد
هاجم الإعلامي عزمي مجاهد، رابطة ألتراس أهلاوي بسبب البيان الأخير الصادر عنهم، والذي ينص بمطالبة العفو والعودة من جديد دون حدوث أي مشاغبات.

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يجب على الجميع أن يحترم القانون المصري، مؤكدًا "إحنا في دولة قانون ولازم نحترم الجيش والشرطة".

وأبدى رفضه التام لمطالبة "ألتراس أهلاوي" الجلوس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل المصلحة، معلقًا: "إحنا مش دولة داخل دولة زيهم زي أي حد".

واختتم مجاهد بأنه إذا عاد الألتراس إلى المدرجات من جديد يكون كباقي المشجعين ويجب عليهم احترام جميع القوانين الرياضية.

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