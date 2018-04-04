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فن

إطلاق أول ألبوم غنائي لفرقة «بساطة» بطابع شرقي

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:37 م
فرقة بساطة
فرقة بساطة
أحمد إبراهيم
تستعد فرقة بساطة لإطلاق ألبومها الغنائي الأول "حواديتنا" خلال هذه الفترة والذي يحكي الواقع الاجتماعي المصري على مر سنوات بنغمات عربية وصور إنسانية مختلفة ترجمها المُصمم "أحمد عماد الدين" في تصميم الغلاف النهائي للألبوم بعبقرية وذلك بعناصر شرقية مميزة تم اختيارها بعناية خلال ورش عمل أجراها عماد مع فرقة بساطة لـ تحديد الشكل العام للغلاف.

وأضاف عماد "يعتبر ألبوم حواديتنا أيقونة مميزة في تاريخ أعمالي لكونه أول عمل يتشبع بالطابع المصري القديم بنسبة 100% وهذا بفضل بعض المحاولات في البحث والقراءة ومساعدة والدتي بذكرها أهم خصائص النوستالجيا المصرية وتفاصيلها الصغيرة التي تعكس ذكريات الزمن الجميل والشارع المصري الذي ما زال يحتفظ ببعض تفاصيله الى الآن والتي كانت سببًا في محاولتي لإخراجها بشكل خيالي يميل الى الواقعية والهدوء".

جدير بالذكر أن أحمد عماد الدين سبق وتم اختياره في 2015 ضمن أفضل مُصممي "فوتوشوب" في العالم، وقام بتصميم غلاف ألبوم فريق "بينك فلويد" العالمي.

ويأتي هذا الألبوم من انتاج شركة ميوزيك يارد والتي تُطلق نشاطها الموسيقي الأول على الساحة الفنية المصرية بهذا الألبوم لفريق بساطة.

ويُذكرأن فرقة بساطة تأسست رسميًا كفريق غنائي محترف عام 2008 بقيادة الفنان التشكيلي نبيل لحود والملحن الموسيقي المميز إيهاب عبدالواحد، وقد نجحوا في حفر مكانة جيدة بقلوب الجماهير من خلال حفلاتهم الناجحة وأغانيهم الأكثر تعبيرًا عن أحوال المصريين والأقرب إلى قلوبهم وعقولهم.

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