مصطفى الفقي: عودة قراءة الكتب الورقية في الدول المتقدمة ..فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمحلل السياسي، إنه كان يتصور أن الكتاب الإلكتروني طغى على نظيره الورقي، لكن الورقي لن يتراجع.





وأضاف «الفقي»، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أنه لاحظ عودة قراءة الكتب الورقية في الدول المتقدمة بشكل ملحوظ؛ لأن له رائحة ومذاقًا وتاريخًا، والتخلي عنه ليس سهلًا.



