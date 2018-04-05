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مصطفى الفقي: عودة قراءة الكتب الورقية في الدول المتقدمة ..فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 12:07 ص
الدكتور مصطفى الفقي،
الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمحلل السياسي
كريـم الخـطيب
قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمحلل السياسي، إنه كان يتصور أن الكتاب الإلكتروني طغى على نظيره الورقي، لكن الورقي لن يتراجع.

وأضاف «الفقي»، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أنه لاحظ عودة قراءة الكتب الورقية في الدول المتقدمة بشكل ملحوظ؛ لأن له رائحة ومذاقًا وتاريخًا، والتخلي عنه ليس سهلًا.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن الكتاب عندما تصفر أوراقه و"يعتّق" تزيد قيمته، مؤكدًا أن القراءة مازالت هي الشاغل الأساسي للدول المتقدمة، مؤكدًا أن مصر بها كم كبير من الكتب الحديثة، لخلق مناخ ثقافي ليفرض نفسه في ذات الوقت.

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