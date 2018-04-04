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أخبار العالم

ترامب يأمر بنشر قوات الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:21 م
ترامب
ترامب
ا ش ا
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع بيانا، اليوم/الأربعاء/، يأمر بنشر قوات من الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن - وفقًا لما أورده موقع "يو إس إيه توداي" الإخباري الأمريكي اليوم - : "الرئيس الأمريكي أوعز إلى وزاري الدفاع والأمن الداخلي بالعمل مع حكام ولايات لنشر الحرس الوطني على حدودنا الجنوبية الغربية لمساعدة حرس الحدود".

وأضافت نيلسن، أن الرئيس ترامب أمر "بنشر الحرس الوطني على الحدود الجنوبية الغربية لمساعدة حرس الحدود .. نأمل أن يبدأ هذا الانتشار على الفور".

وكان الرئيس دونالد ترامب قال للصحفيين بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إنه ينوي استخدام الجيش لحماية الحدود الجنوبية الأمريكية مع المكسيك حتى يتم بناء الجدار الحدودي معها، وتكون هناك إجراءات أمنية "مناسبة"، مضيفًا أنه ناقش هذه الفكرة مع وزير الدفاع جيمس ماتيس.

من جهتها، طالبت المكسيك، في وقت سابق اليوم، واشنطن التوضيح، بعد إعلان الرئيس الأمريكي أنه ينوي نشر جيش بلاده على حدود المكسيك، لدرء خطر المهاجرين غير الشرعيين والعناصر الإجرامية والمخدرات.

وكتب وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديجاراي، في تغريدة على "تويتر"، أن الحكومة المكسيكية ستقرر طبيعة ردها استنادًا إلى التوضيح الأمريكي، وستدافع دومًا عن سيادتها ومصلحتها الوطنية.

وقال البيت الأبيض إنه في الأسبوع الماضي ، تلقى ترامب إحاطة بشأن "تزايد تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات وأعضاء العصابات من أمريكا الوسطى، ووجه باستراتيجية إدارية نشطة لمواجهة هذا التهديد وحماية الأمن القومي الأمريكي".

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