أسامة كمال للنواب: كوارث مصر سببها الاستثناءات وعليكم الالتزام بدولة القانون

وجه الإعلامي أسامة كمال، سؤالًا مهمًا لأعضاء مجلس النواب، قائلًا "هل من حق حماة دولة القانون أن يكون لكم طلبات، وما بقولش طلبات شخصية، لأ، طلبات عامة أو طلبات مواطنين من أهالى الدوائر تتقدم للوزراء تطلب استثناء فى أى شىء".





وأضاف "كمال"، خلال برنامجه "مساء dmc"، أنه "في دولة القانون، يقوم أعضاء مجلس النواب بالموافقة على خطة الحكومة والتكاليف ويضعون جدولًا زمنيًا ثم يحاسبون الحكومة، إنما يكون لهم طلبات خارج الخطة أو استثناء لشخص يتعين مخالفة كبيرة لدولة القانون وتعطيل لفصل السلطات اللي النواب اتكلموا عنه ولما تيجى من حماة القانون يكون عندنا مشكلة".



