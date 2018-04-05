أسامة كمال للنواب: كوارث مصر سببها الاستثناءات وعليكم الالتزام بدولة القانون

وجه الإعلامي أسامة كمال، سؤالًا مهمًا لأعضاء مجلس النواب، قائلًا "هل من حق حماة دولة القانون أن يكون لكم طلبات، وما بقولش طلبات شخصية، لأ، طلبات عامة أو طلبات مواطنين من أهالى الدوائر تتقدم للوزراء تطلب استثناء فى أى شىء".
وأضاف "كمال"، خلال برنامجه "مساء dmc"، أنه "في دولة القانون، يقوم أعضاء مجلس النواب بالموافقة على خطة الحكومة والتكاليف ويضعون جدولًا زمنيًا ثم يحاسبون الحكومة، إنما يكون لهم طلبات خارج الخطة أو استثناء لشخص يتعين مخالفة كبيرة لدولة القانون وتعطيل لفصل السلطات اللي النواب اتكلموا عنه ولما تيجى من حماة القانون يكون عندنا مشكلة".
وتابع: "الاستثناءات هي أول خرم فى سفينة النزاهة، الاستثناءات قصمت ضهر مصر، وفتحت كل أبواب الفساد والتنازلات والأخطاء الكبيرة والصغيرة، مضيفا أن كوارث مصر سببها الاستثناءات، ولاد وبنات عدوا ثانوية عامة وما بيعرفوش يكتبوا جملة وقلنا مجاملات، بيوت بتقع، قلنا رشوة، وبيحصل فى مصر العجب تحت أى مسمى، ولو النواب مش هيساعدوا مصر فى منع الاستثناء والرشوة والمجاملة وتنفيذ القانون أمال النواب هيعملوا ايه".