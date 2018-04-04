نشطاء يتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية باليونان لدعم مسيرة العودة

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية أن متظاهرين نظموا أمس وقفة أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة اليونانية أثينا، للتعبير عن دعمهم لـ"مسيرة العودة الكبرى" التي بدأت يوم الجمعة الماضي، في قطاع غزة.



وهتف المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها مجموعات يسارية يونانية وفلسطينية، شعارات منددة بإسرائيل، وأخرى تطالب بالحرية لفلسطين.



وأكد المشاركون أن الشعب الفلسطيني ليس وحيدًا، وأنه سينتصر في نضاله المحق.



وتعتدي قوات الجيش الإسرائيلي، منذ الجمعة، على تجمعات سلمية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، خرجت إحياء للذكرى الـ 42 لـ "يوم الأرض"، ما أدى إلى استشهاد 19 فلسطينيًا، وإصابة قرابة 1500 آخرين.