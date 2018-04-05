سيدة تقتل زوجها بعد زواج 3 أشهر بمساعدة نجلها بالمنوفية ..صور

تمكنت مباحث المنوفية أمس، الأربعاء، من كشف غموض مقتل موظف بالكهرباء بقرية الكوادر بمركز أشمون؛ عقب بلاغ من زوجته باقتحام منتقبة لمنزلهم، وقتل زوجها ليلًا، حيث تبين أنها وراء الواقعة بالاتفاق مع نجلها من زوجها السابق، وذلك عقب زواجها من المجنى عليه بـ٣ أشهر لادعائه أنه من أصحاب الأملاك وفوجئت أنه متعثر ماليًا.





تلقي اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان، مدير البحث الجنائي؛ بتلقيه بلاغًا من "ن.ا.خ"، ٤٠ سنة، ربة منزل بمقتل زوجها " ف.ف.ع"، ٦٠ سنة موظف بشركة الكهرباء.





وبسؤالها أكدت أنهما متزوجان حديثا من ٣ أشهر، ومقيمين بشقة مستأجرة بالقرية، موضحة أنها فوجئت بطرق الأبواب وفتحت الباب فوجئت بسيدة منتقبة تضربها علي رأسها وفقدت وعيها وعندما فاقت وجدت زوجها مقتولًا.





وبتشكيل فريق بحث ومناقشة المبلغة اعترفت بارتكابها الواقعة بمشاركة نجلها نظرا لزواجها في يناير الماضي من المجني عليه وادعائه أنه من أصحاب الأملاك وتبين بعد الزواج أنه متعثر ماليا حدثت خلافات بينهم وقررت الانتقام منه.





واتفقت مع نجلها علي الحضور ليلا عقب استغراق المجني عليه في النوم وتعدوا عليه بآلة حادة قطعة حديدية علي رأسه وقامت برطم رأسها في الحائط ادعاء أن مجهولين اعتدوا عليها وقتلوا زوجها.





وتم ضبط المتهم الثاني واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع والدته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.