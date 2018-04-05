حسب الله: أزمة وزير التنمية المحلية طويت وانتهت تماما

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه كان هناك عاصفة غضب بين أعضاء مجلس النواب بسبب وزير التنمية المحلية، أبو بكر الجندي، مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء شريف إسماعيل أصدر بيان للتعبير عن التقدير والاحترام لأعضاء مجلس النواب، وما حدث أنه توجه رئيس الوزراء ووزير التنمية لرئيس البرلمان علي عبد العال، وقدما اعتذارًا للنواب".





وأضاف حسب الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام جرايد" على قناة "العاصمة"، أن "أزمة وزير التنمية المحلية طويت وانتهت تمامًا، ولدينا ملفات أخرى نريد الانتباه إليها".



