ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حسب الله: أزمة وزير التنمية المحلية طويت وانتهت تماما

الخميس 05/أبريل/2018 - 04:30 ص
صدى البلد
توك شو
قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه كان هناك عاصفة غضب بين أعضاء مجلس النواب بسبب وزير التنمية المحلية، أبو بكر الجندي، مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء شريف إسماعيل أصدر بيان للتعبير عن التقدير والاحترام لأعضاء مجلس النواب، وما حدث أنه توجه رئيس الوزراء ووزير التنمية لرئيس البرلمان علي عبد العال، وقدما اعتذارًا للنواب".

وأضاف حسب الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام جرايد" على قناة "العاصمة"، أن "أزمة وزير التنمية المحلية طويت وانتهت تمامًا، ولدينا ملفات أخرى نريد الانتباه إليها".

وأكد أن "إقرار قانون الإدارة المحلية سيعقبه خروج اللائحة التنفيذية له بعد خمسة أشهر بعدما يصدره رئيس الجمهورية رسميًا"، موضحًا أن مجلس النواب حريص على إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي، إلى جانب مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية وتنظيم الصحافة والإعلام.

ترشيحاتنا

أحمدي نجاد يفضح النظام الإيراني ويطمئن الشعب "الربيع الحقيقي قادم"

طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور

فيرمينو يسجل رقما مميزا عمره 14 عاما مع ليفربول بدوري الأبطال.. فيديو

شاهد.. كاريكاتير يسخر من مقارنة محمد صلاح بـ «دي بروين»

محمد صلاح يتقدم للمركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو

ثروت الخرباوي يفتح النار على «وحيد حامد» حول علاقته بالإخوان.. فيديو

مشجعة فلسطينية تكشف سر تسجيل محمد صلاح في كل مباراة

أسامة الدليل: مواجهة تركيا واليونان عسكريا سيحدث شرخا فى الناتو

محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول لسحق مانشستر سيتي 3-0 بالشوط الأول.. فيديو

«التعليم» تراجع شهادات خريجي المدارس الدولية قبل دخول الجامعات

محمد صلاح يصاب ويخرج من لقاء ليفربول ومانشستر سيتي.. فيديو

هكذا تحافظ على ذاكرتك بعد الموت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتألق بإطلالات غير متوقعة في أحدث جلسة تصوير ..صور

شاهد.. أحدث تصميمات الأحذية لـ ARUNA SETH

شاهد.. «جوارديولا» و«دي بروين» يركعان تحية لـ محمد صلاح

طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور

شاهد.. كاريكاتير يسخر من مقارنة محمد صلاح بـ «دي بروين»

فيديو

موسى مصطفى: انتظروني في انتخابات 2022.. والرئيس السيسي أب لكل المصريين
شاهد.. جونيور أجايي يقتحم استديو «إكسترا تايم»
شاهد.. هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي
تعرف على تعليق خالد الغندور على بيان أولتراس أهلاوي ..فيديو
موسى مصطفى يكشف عن أكبر مكسب من تجربة الانتخابات الرئاسية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟