سياسي: قضية قطر صغيرة جدا وتأتي في ذيل اهتمامات قمة الخليج

قال أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، إن قضية قطر صغيرة جدا ومن الطبيعي أن تأتي في ذيل موضوعات القمة الخليجية.





وأضاف "طه"، في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، أن هناك قضايا أكثر أهمية تهتم بها دول الخليج والولايات المتحدة، موضحًا أن "ولي عهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أكد على صغر قضية قطر جدًا".



