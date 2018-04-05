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أخبار العالم

«بلومبرج» تحذر: «فيسبوك» يراقب رسائل مستخدميه على «ماسينجر»

الخميس 05/أبريل/2018 - 02:05 ص
فيسبوك يراقب رسائل
فيسبوك يراقب رسائل مستخدميه على "الماسينجر"
حنين الشريف
حذر تقرير لموقع "بلومبرج"، من أن "فيسبوك" ينسخ الروابط والصور التي يرسلها المستخدمين عبر "ماسينجر"، كما تتم قراءة الأحاديث عندما كنت ترفع "العلم" بهدف التأكد من أن المحتوى يلتزم بقواعد الشركة، وإذا لم يحدث ذلك فسيتم حظر المحتوى أو إزالته.

واعترفت الشركة بهذه الممارسات بعد مقابلة نُشرت في وقت سابق مع المدير التنفيذي "مارك زوكربيرج"، أثار أسئلة حول ممارسات "ماسينجر" والخصوصية، وأخبر "زوكربيرج" عن قصة تلقي مكالمة هاتفية تتعلق بالتطهير العرقي في ميانمار، وقال إن فيسبوك اكتشف أشخاصًا يحاولون إرسال رسائل مثيرة عبر تطبيق المراسلة.

وقال زوكربيرج "في هذه الحالة.. تكتشف أنظمتنا ما يحدث.. نوقف هذه الرسائل من المرور".

وأثارت هذه الاعترافات غضب المستخدمين، وتساءلوا بقلق على تويتر عما إذا كان "فيسبوك" يقرأ الرسائل بشكل أكثر عمومية؟ أو خضع للتدقيق في الأسابيع الأخيرة حول كيفية تعامله مع البيانات الخاصة بالمستخدمين".

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