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مصطفى الفقي: هدم القصور والمعالم التاريخية بالإسكندرية أزعجنا.. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:43 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمحلل السياسي، إنه أصيب بالانزعاج عندما شاهد هدم القصور والمعالم التاريخية بالإسكندرية لإقامة أبراج ومبان عالية.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أنه لدينا مراكز لتاريخ الإسكندرية، وجميع الأماكن بها أثار رومانية ونمتلك زخما من التراث الثقافي والحضاري.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي، أن شخصية الإسكندرية متميزة وهي أهم مدينة بالعالم ، وأهم مدينة على البحر المتوسط، وعندما أطلق عليها «عروس البحر المتوسط» ليس هراء، لذلك لابد أن تعود إلى شخصيتها القديمة.

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