عضو تكتل «25 - 30»: لدينا خلافات مع الحكومة الحالية

قال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب عن تكتل "25 - 30"، إن التكتل لديه اختلاف مع سياسات الحكومة الحالية، خاصة فيما يتعلق بملفي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن "الخلاف مع حكومة شريف إسماعيل برامجي".





وأكد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبد الحميد، أن "تعديل وزاري أو تغييرها بالكامل دون برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، وخفض معاناة الناس، وتخفيض الأسعار سيكون لا معنى له".



