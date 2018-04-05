يوميات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.. مي حلمي بفستان زفاف وريم البارودي تحتفل بخروج ريهام سعيد من السجن.. ونيكول سابا تتألق بفستان أسود مكشوف

حسين الجسمي: «فخور بتلحين وغناء قصائد حاكم دبي»

ريهام سعيد تحتفل بالبراءة وعيد ميلادها مع وفاء عامر وريم البارودي نيكول سابا تتألق بالأسود فى حفل خاص احلام تسخر من نفسها: انا لست مارلين مونرو









يحرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم تفاصيل حياتهم اليومية، وذلك عن طريق نشر العديد من الصور والفيديوهات الحصرية سواء على المستوى العملي أو الشخصي، على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وكان أهم هذه الأخبار كالتالي:





حسين الجسمى

نشر الفنان حسين الجسمى تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" معربًا عن سعادته لغناء وتلحين قصائد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى.





وقال "حسين": "فخور بتلحين وغناء قصائد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، أمامه وبحضوره في منتدى الإعلام العربي العربي 2018".





وأضاف "حسين" قائلًا: "وسعادتي لا توصف بأن أكون جزءًا منه وما وصل إليه من تميز ونجاحات كبيرة في الارتقاء بالدور البنّاء للإعلام العربي، وهو إنجاز يحسب لدبي والإمارات وللعالم".





ريم البارودى

نشرت الفنانة ريم البارودى صورًا من حفل عيد ميلاد الإعلامية ريهام سعيد والتى شاركت فيه مع الفنان وفاء عامر وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وجاء الاحتفال أيضًا بمناسبة حصولها على حكم بالبراءة من تهمة خطف الأطفال.





وشهدت التورتة التى زيّنت بصور مختلفة للإعلامية ريهام سعيد مُعلقين عليها" "إن ينصركم الله فلا غالب لكم".





وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قضت ببراءة الإعلامية ريهام سعيد وذلك لاتهامها و7 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بالتحريض على خطف الأطفال.





صابر الرباعى

نشر الفنان صابر الرباعى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وذلك اثناء وصوله الى السعودية ومقابلة الملك عبد الله حيث من المقرر ان يقوم ياحيالء حفلا غنائيا لاول مرة يوم الجمعة المقبل.





وقال صابر فى الفيديو: "سعيد بتواجدى فى السعودية واحيائى حفلا غنائيا لاول مرة للشعب السعودى وبحضور الجاليات العربية واتمنى ان يتم تكرار هذه الزيارة اكثر من مرة".





مى حلمى

شاركت المذيعة مي حلمي، جمهورها بنشر صورة جديدة وهي ترتدي فستان زفاف عبر صفحتها على "انستجرام".





وعلقت مي على الصورة: "أنا هبقي عروسة نهلة أنتي مبدعة اللمسات الاخيرة للفستان".





وأعلن المطرب محمد رشاد والإعلامية مى حلمى ارتباطهما عبر "إنستجرام".





نيكول سابا

نشرت الفنانة نيكول سابا صور لها عبر صفحتها على انستجرام، بفستان اسود تظهر من خلاله رشاقتها وأنوثتها وخصعت الى جلسة تصوير، قبل احيائها حفلا غنائيا أمس.





يذكر ان نيكول تصور حاليا مسلسل "هيبة" الذى تدور أحداث المسلسل في إطار التشويق والإثارة حول (عليا) التي تعيش مع زوجها وابنهما الصغير في كندا، وعندما يتوفى الزوج (عادل) تعود إلى لبنان لدفنه برفقة صديق زوجها (نعيم) في بلدته الحدودية بين لبنان وسوريا والتي تسمى بالهيبة فتواجه مشكلة أن عائلة زوجها تقرر أخذ الطفل منها، والشرط الوحيد لبقائها بجانبه هو أن تتزوج من شقيق زوجها (جبل) وبعدها تقدم شكوى ضد جبل عند السفارة الكندية، لكنها تكتشف أن زوجها وعائلته يتاجرون في السلاح وتهريبه.





أحلام

نفت الفنانة الاماراتية أحلام ما تردد عن أنها تتحكم في اختيار الاصوات في مرحلة ما قبل تسجيل الحلقات ببرنامج اكتشاف المواهب الغنائية " ذا فويس" ، مؤكدة انها تلتقي بالمواهب لاول مرة بعد تصفية عددهم.





وأكدت أحلام من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي " تويتر" أن المشتركة التي زعمت أن أحلام سخرت منها ورفضت مشاركتها في " ذا فويس" بسبب وزنها الزائد قائلة :"وليه اقول كدة لانها سمينة انا مش مارلين مونرو".



