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فكر دينى

مركز الأزهر العالمي للفتوى يقدم 11 نصيحة لحماية طفلك من «الحوت الأزرق»

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:57 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه تابع ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ألعاب تخطف عقولَ الأطفال، وتجعلهم يعيشون عالمًا افتراضيًّا يعزلهم عن الواقع، وتدفعهم بعد ذلك إلى ما لا تُحمد عاقبته، منها لُعبة تُدعى "الحوت الأزرق" وما يماثلها، وتستهدف هذه اللعبة من سن 12 إلى 16 عامًا تقريبًا، مضيفا أن هذه اللعبة تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها تستخدِم أساليبَ نفسيةً معقَّدةً تحرض على إزهاق الروح من خلال الانتحار، الذي سُجِّلت أعلى حالاته في بلد المنشأ لهذه اللعبة وهي روسيا حيث تم تسجيل 130 حالة انتحار.

وأضاف "المرصد": انتشرت اللعبة حتى وصلت إلى عالمنا العربي والإسلاميِّ، ونهانا الله سبحانه عن ارتكاب أي شيء يهدد حياتنا وسلامة أجسامنا فقال: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا".

وقدم مركز الأزهر العالمي عدَّةَ نصائحَ لوقاية أبنائنا وبناتنا من الوقوع في هذا المنزلق والتي تساعد في بناء شخصيتهم والحفاظ عليهم، وهي:

1-متابعة الطفل بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة.
2-مراقبة تطبيقات الهاتف بالنسبة للأبناء، وعدم ترك الهواتف بين أيديهم لفترات طويلة.
3-شغل أوقات فراغ الأطفال بما ينفعهم من تحصيل العلوم النافعة والأنشطة الرياضية المختلفة.
4-التأكيد علي أهمية الوقت بالنسبة للطفل.
5-مشاركة الطفل في جميع جوانب حياته مع توجيه النصح وتقديم القدوة الصالحة له 6.
6-تنمية مهارات الطفل، وتوظيف هذه المهارات فيما ينفعه والاستفادة من إبداعاته.
7-التشجيع الدائم للطفل على ما يقدمه من أعمال إيجابية ولو كانت بسيطة من وجهة نظر الآباء.
8- منح الأبناء مساحة لتحقيق الذات وتعزيز القدرات وكسب الثقة.
9- تدريب الأبناء على تحديد أهدافهم، واختيار الأفضل لرسم مستقبلهم، والحث على المشاركة الفعالة والواقعية في محيط الأسرة والمجتمع.
10 - تخير الرفقة الصالحة للأبناء ومتابعتهم في الدراسة من خلال التواصل المستمر مع المعلمين وإدارة المدرسة.
11- تنبيه الطفل على حرمة استخدام آلات حادة تصيبه بأي ضرر جسدي، وصونه عن كل ما يؤذيه؛ وذلك لقول رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...» صحيح البخاري.

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