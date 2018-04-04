«حماية المستهلك» يحذر: الرنجة والفسيخ يعطلان مفعول هذه الأدوية.. فيديو

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس حماية المستهلك، إن الأسماك المملحة "الرنجة والفسيخ" تؤدي إلى تعطيل مفعول أدوية علاج السرطان، ناصحًا المواطنين بعدم الإفراط في تناولها.





وأضاف "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بكل هدوء"، عبر فضائية "ltc"، أن المواطنين عليهم التأكد من سلامة الأسماك ومعرفة مصادرها، قائلا: "إحنا عايزين الناس تفرح ويمر شم النسيم دون أن يترك وراءه ذكريات أليمة".



