اليوم.. النقض تنظر طعن المتهمين في أحداث «اقتحام قسم التبين»

تنظر اليوم الخميس، محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، الطعن المقدم من 37 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن من 7 إلى 15 سنة، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين" .





وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة على 21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات على 15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات على 11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.



