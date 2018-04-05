ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. النقض تنظر طعن المتهمين في أحداث «اقتحام قسم التبين»

الخميس 05/أبريل/2018 - 04:25 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
محمد عبدالله
تنظر اليوم الخميس، محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، الطعن المقدم من 37 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن من 7 إلى 15 سنة، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين" .

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة على 21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات على 15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات على 11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

ترشيحاتنا

هاني الناظر يحذر من أضرار الفسيخ وينصح بعدم تناوله

رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح بعد هدفه في شباك السيتي

رضا عبدالعال لـ«صدى البلد»: مرتضى منصور «هيحط» تشكيل الزمالك فى مباريات الدورى

خالد الغندور يكشف عن ضم «كوبر» لنجم الأهلي المتألق ..فيديو

عضو مجلس إدارة النادى الأهلى يكشف آخر تطورات مشروع القرن.. فيديو

«التعليم» تراجع شهادات خريجي المدارس الدولية قبل دخول الجامعات

محمد صلاح يتقدم للمركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو

ريهام سعيد تحتفل بالبراءة وعيد ميلادها مع وفاء عامر وريم البارودي.. صور

مركز الأزهر العالمي للفتوى يقدم 11 نصيحة لحماية طفلك من «الحوت الأزرق»

البحرين تكشف ملامح أكبر اكتشاف نفطي في تاريخها.. المنامة: يعادل احتياطات روسيا النفطية

هاني حتحوت: الشباب والرياضة "مدرسة" لتعليم الإعلام .. ماسبيرو صنع كوادر ويحتاج فرصة.. ومواقف شوبير وأبوتريكة معي لا تنسى.. فيديو وصور

فيرمينو يسجل رقما مميزا عمره 14 عاما مع ليفربول بدوري الأبطال.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتألق بإطلالات غير متوقعة في أحدث جلسة تصوير ..صور

شاهد.. أحدث تصميمات الأحذية لـ ARUNA SETH

شاهد.. «جوارديولا» و«دي بروين» يركعان تحية لـ محمد صلاح

طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور

شاهد.. كاريكاتير يسخر من مقارنة محمد صلاح بـ «دي بروين»

فيديو

موسى مصطفى: انتظروني في انتخابات 2022.. والرئيس السيسي أب لكل المصريين
شاهد.. جونيور أجايي يقتحم استديو «إكسترا تايم»
شاهد.. هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي
تعرف على تعليق خالد الغندور على بيان أولتراس أهلاوي ..فيديو
موسى مصطفى يكشف عن أكبر مكسب من تجربة الانتخابات الرئاسية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟