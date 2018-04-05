غموض مصرع طفل غرقا في نهر النيل بالمنيا

تكثف أجهزة الأمن بالمنيا من جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل حديث الوفاة بنهر النيل كان مبلغ باختفائه.





تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا أمس، الأربعاء، إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا يفيد بتلقيه بلاغًا بعثور أهالي قرية بني أحمد الشرقية جثة طفل رضيع من نهر النيل.





وأشارت التحريات الأولية إلى أن الجثة لطفل رضيع عمره سنتان ونصف ويدعى عمر م . ا، وحرر محضر بتغيبه أمس الثلاثاء برقم ٣٥٠٧ إداري مركز شرطة المنيا لسنة ٢٠١٨.





وأوضح تقرير الطبيب مفتش صحة المنيا الدكتور هاني اسحق شحاتة، أنه بمناظرة الجثة ودراسة علامات الوفاة تبين أن ساعة الوفاة منذ ١٠ ساعات فقط من تاريخ وساعة المناظرة الطبية أي صباح اليوم وليست منذ ٢٤ ساعة كما تحرر بمحضر التغيب، كما أن سبب الوفاة غامض ويستبعد أن يكون إسفكسيا الغرق، حيث إنه لا يوجد زرقان بالشفاة ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.