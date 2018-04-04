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رياضة

شاهد.. تكريم «ميسي» بوصوله لـ 100 هدف في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:48 م
صدى البلد
احمد سليمان
تداولت وسائل الإعلام الإسبانية مقطع فيديو لتكريم الأرجنتينى ليونيل ميسى قبل انطلاق مباراة فريقه برشلونة أمام ضيفه روما الإيطالي التى أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب الكامب نو، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقام النادى الكتالونى بتكريم «ميسي» بمناسبة وصوله لـ100 هدف في دوري أبطال أوروبا حيث سجَّل هدفه الـ100 أمام تشيلسي.

وكرّم القائد السابق لـ "البلوجرانا" كارلوس بويول بتكريم "البرغوث الأرجنتينى" عبر إعطائه صورة بها أول هدف له وآخر هدف سجّله اللاعب.

وحقق برشلونة فوزًا كبيرًا على روما بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليضع قدمًا فى نصف نهائى "الشامبيونز ليج".
 

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