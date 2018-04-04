شاهد.. تكريم «ميسي» بوصوله لـ 100 هدف في دوري أبطال أوروبا

تداولت وسائل الإعلام الإسبانية مقطع فيديو لتكريم الأرجنتينى ليونيل ميسى قبل انطلاق مباراة فريقه برشلونة أمام ضيفه روما الإيطالي التى أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب الكامب نو، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا لكرة القدم.





وقام النادى الكتالونى بتكريم «ميسي» بمناسبة وصوله لـ100 هدف في دوري أبطال أوروبا حيث سجَّل هدفه الـ100 أمام تشيلسي.





وكرّم القائد السابق لـ "البلوجرانا" كارلوس بويول بتكريم "البرغوث الأرجنتينى" عبر إعطائه صورة بها أول هدف له وآخر هدف سجّله اللاعب.



