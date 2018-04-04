طرح البرومو الدعائي لكليب "بينا خير" لرنا سماحة.. غدًا

تستعد شركة "نيوجينيريشن" للإنتاج الفنى، لصاحبها المنتج حسام بدران، غدًا الخميس، لطرح البرومو الدعائى لكليب "بينا خير" للمطربة رنا سماحة، استعدادًا لطرحه الأسبوع المقبل.



الكليب تم تصويره في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تحت إدارة المخرج والمنتج حسام بدران، واستغرق التصوير يومًا واحدًا فقط، تم التصوير خلاله في عدة أماكن مختلفة داخل الولاية الأمريكية.



وكانت الجهة المنتجة، قد طرحت منذ أيام قليلة، البوستر الدعائى لكليب"بينا خير" لرنا سماحة.



ويعد الكليب، التعاون الثاني للمطربة رنا سماحة وحسام بدران و "نيوجينيريشن"، بعد تعاونهما مسبقًا بكليب "هاي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم الصيف الماضي.



