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فن

طلاب يقدمون عرضا وطنيا يرصد بطولات الجيش.. ومفاجأة الحفل «الليلة الكبيرة» باللغة الفرنسية

الخميس 05/أبريل/2018 - 08:06 ص
خالد جمال
على خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة، أقامت مدرسة "مودرن نارمر" مؤخرا حفلا فنيا كبيرا أحياه عدد من طلاب المدرسة بجميع مراحلها والذين أبهروا أولياء الأمور والحضور بالمستوى شبه الاحترافى الذي أدوا به أدوارهم.

بدأت فقرات الحفل بمسرحية "فروزين" تحت إشراف منى حمد الله، ثم تلاها عرض رياضى للكاراتيه من إشراف الكابتن محمد ثابت، ثم قدمت فرقة كورال الأطفال مجموعة من أجمل الأغانى الوطنية فضلا عن أغان باللغتين الإنجليزية والفرنسية تحت إشراف أمل سليمان، ثم تلا ذلك فقرات فنية أخرى منها مسرحية "فيها حاجة حلوة" تحت إشراف أماني محمد.

أما الجزء الثانى من الحفل فشهد كورال الكبار الذين قدموا مجموعة من الأغاني الوطنية تحت إشراف عماد جاد، ثم أوركسترا موسيقية مميزة تحت إشراف باسم عبد العزيز، تلاه عرض أوبريت "الليلة الكبيرة" باللغة الفرنسية بجانب العربية، ليظهر الأوبريت التاريخى فى صورة جديدة ورائعة لم تقدم من قبل، تحت إشراف علا عمر وفيفيان جرجس، تلتها مسرحية "ترويض النمرة" باللغة الإنجليزية تحت إشراف مروة وهالة مصطفى، واختتم الحفل بالعرض المسرحى "عم مجاهد" الذى رصد بطولات الجيش المصري عبر التاريخ ورجالات القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، والعرض من إخراج بكر البنا.

الحفل من إخراج محمد جبر، وإشراف موسيقي منى موريس، واستعراضات غادة مجاهد.

وفى نهاية الحفل، وجهت مشيرة الرشيدى، مديرة المدرسة، الشكر لجميع الطلبة والمدرسين الذين أشرفوا على العرض، معبرة عن سعادتها بنجاح الحفل، دون تأثير على التحصيل الدراسي للطلبة، واعدة بتكرار حفل ناجح في العام المقبل أسوة بحفل هذا العام المميز.

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