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رياضة

شاهد.. صحفي بريطاني عن إصابة محمد صلاح: «العين فلقت الحجر»

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:53 م
إصابة محمد صلاح فى
إصابة محمد صلاح فى مباراة مانشستر سيتي
حسن العمدة
أعرب الصحفي البريطاني "ديفيد أوكوب" عن حزنه للإصابة التي تعرّض لها اللاعب الدولي المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول، أمام فريق مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا. 

وتعرض "صلاح" للإصابة في القدم وتلقى العلاج قبل أن يخرج في الدقيقة 53، ويشارك "فينالدوم" بدلًا منه.

وغرّد "أوكوب" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "العين فلقت الحجر.. صلاح يخرج مصاباً".

واحتفل بهدف محمد صلاح الأول في شباك في السيتي وغرد: "احكم بأحكامك يا صلاح يا سلطان زمانك".

وأضاف: "الكورة من الليلة دي في ملعبوو، فورة ناهية فيها مكسبوو.. صلاح مفيش حد يوقفوو.. هاها هأو أو".

وكان "صلاح" قد سجّل الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 12 وصنع الثالث لساديو ماني في الدقيقة 31، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

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