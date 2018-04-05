"واشنطن بوست" تنشر وثائق قضية فساد البنك البحريني العميل السري لإيران.. غسيل أموال وتمويل إرهاب وإخفاء معاملات.. وكيف زرعت إيران الإرهاب داخل البحرين

* وزير خارجية البحرين: تلك القضية ستكون مصدر قلق للمجتمع الدولي

* بنك المستقبل أنشأ 260 حسابا لمدانين بجرائم غسيل أموال وتمويل الإرهاب * البنك أخفى تعاملات إيران عن طريق عملية "تجريد الأسلاك" * التحقيقات البحرينية كشفت خداع البنك للولايات المتحدة على الرغم من المراقبة الشديدة





كشق المحققون عن أدلة تثبت وجود قضية فساد تقدر بمليارات الدولارات لبنك خليجي ساعد إيران سرا للتحايل على العقوبات الموقعة عليها لأكثر من 10 سنوات، وفقا لمستندات قدمت في نزاع قانوني.





وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كشفت مراجعة سجلات الحسابات الحكومية بالبحرين، أن بنك "المستقبل" المغلق حاليا، هو مشروع يملك اثنان من أكبر المقرضين الإيرانيين جزءا منه، ويتم التلاعب بالوثائق بشكل روتيني لإخفاء التجارة غير المشروعة بين إيران وعشرات الشركاء الأجانب.





ويذكر أن البنك أخفى تعاملات بقيمة أفل من 7 مليارات دولار بين عامي 2004 و2015، وهي الفترة التي منعت خلالها العديد من البنوك الإيرانية بموجب العقوبات من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.





كما عثر المدققون الماليون على المئات من الحسابات المصرفية المرتبطة بالأشخاص الذين أدينوا بجرائم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن القروض الوهمية المقدمة إلى الشركات التي تعمل تعمل لحساب الحرس الثوري الإيراني. وفقا لوثائق محكمة سرية حصلت عليها "واشنطن بوست".





وشبه المسؤولون البحرينيون هذا البنك بـ"حصان طروادة المالي"، الذي يعمل داخل الدول الخليجية الصغيرة، مما سمح لإيران بشراء وبيع سلع بقيمة مليارات الدولارات في تحد للعقوبات الدولية التي تهدف إلى معاقبة طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهابيين.





واتهمت البحرين في الأوراق المقدمة في فبراير الماضي، أمام محكمة تحكيم دولية في هولندا، مسؤولي بنك المستقبل بمجموعة كبيرة من النشاطات المشبوهة مع العديد من الشركاء الأجانب، وأضافت أن الأنشطة التي تم الكشف عنها حتى الآن من المحتمل ألا تكون سوى طرف من فيض، لأنه يبدو أن العديد من المعاملات قد تم إخفاؤها باخترافية.





ولم تشهد البحرين من قبل انتهاكات بهذا الحجم، وأكدت المملكة في ملخص قدمته لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، أنه لا يمكن المبالغة أبدا في مدى تشعب المخالفات القانونية لبنك المستقبل.





ولم يستجب بنك المستقبل أو بعثة إيران في الأمم المتحدة لطلبات مكتوبة للتعليق عليها، بنك "المستقبل" الذي تأسس في عام 2004 كمشروع مشترك بين البنك الأهلي المتحد في البحرين والبنك الوطني الإيراني وبنك صادرات، واتهم من قبل بمساعدة إيران حيال القيود التجارية المفروضة عليها، الأمر الذي دعا المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين لإدراج البنك بالقائمة السوداء، وحرمانه من استخدام نظام رسائل الدفع الإلكتروني الدولي "SWIFT"، وفي عام 2008 وضع البنك الأهلي أسهمه في بنك المستقبل بثقة عمياء.





وظهرت الاتهامات الجديدة بعد تحقيقات مكثفة، بعدما أغلقت البحرين البنك رسميا في عام 2015، وبعد إغلاق البنك قدم اثنين من المساهمين الإيرانيين شكوى في لاهاي تتهم البحرين بإغلاق البنك بطريقة مخالفة وتطالب بعودة الأصول المجمدة للعمل.





وردا على ذلك قدمت البحرين مئات الصفحات من نتائج التحقيقات التي كشفت أن البنك ما هو إلا مؤسسة مالية قائمة على الإخفاء، ومنح الشركات الإيرانية إمكانية الوصول السري للأسواق الخارجية والنظام النقدي الدولي.





وقال خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني في بيان مكتوب لـ "واشنطن بوست"، إن التحقيقات كشفت عن جرائم وانتهاكات ذات أبعاد هائلة للقانون البحريني والدولي، وأن الإجراءات الجنائية لا تزال جارية في البحرين، وأن البحرين تتقاسم نتائجها مع عواصم أخرى، لأن تلك القضية ستكون مصدر قلق للمجتمع الدولي.





وأضاف أن من بين تلك الممارسات الواردة في التقرير، عمليات "تجريد الأسلاك" وهي الطمس أو التغيير المنهجي المتعمد لمعلومات تحديد الهوية عند نقل الأموال بين البنوك، وقال مراجعو الحسابات إنهم اكتشفوا أكثر من 4500 حالة "تجريد أسلاك" تورط بها مسؤولي البنك لإخفاء دور إيران كمرسل أو مستقبل للأموال.





ويبلغ حجم التعاملات المالية المعروفة حتى الآن التي تم إخفاء أطرافها حوالي 4.7 مليار دولار، وعلى الأرجع ستكون قيمة المبالغ الحقيقية أكبر بكثير، وفقا لمسؤولي البحرين، وانه في مئات المرات كانت التحويلات المصرفية مصحوبة بتعليمات محددة لتجنب الإشارة إلى إيران أو الأكواد المصرفية الإيرانية خاصة تلك التعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت تلك التعليمات في رسالة وحيدة بعثها البنك الوطني الإيراني إلى بنك المستقبل.





وأوضحت الصحيفة أن هناك بنوك أخرى تورطت في مثل هذه القضية، ففي عام 2010 فرضت إدارة أوباما غرامة مالية قدرها 298 مليون دولار على بنك "باركليز" البريطاني لإخفاء 500 مليون دولار من المعاملات المالية مع إيران عن طريق "تجريد الأسلاك".





وبالإضافة إلى المبلغ المرصود عن طريق عملية "تجريد الأسلاك"، أخفي بنك المستقبل 2.7 مليار دولار باستخدام بديل غير قانوني لنظام "SWIFT" يصعب تتبعه، كما تظهر الوثائق آلاف الصفقات التي انتهكت العقوبات الدولية الموقعة على إيران، فضلا عن ارتكاب أكثر من 10 آلاف مخالفة للقوانين البحرينية وجرائم غسيل الأموال، والتي من بينها فتح البنك ل260 حسابا بنكيا لأشخاص أدينوا بجرائم مالية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.





ووقفا لما قاله مسؤوليين أمريكيين سابقين أطلعوا على القضية، إن نتائج لاتحقيقات مثيرة للقلق، لأنها تشير إلى استمرار البنك في خداع الجميع، في وقت كان فيه البنك تحت رقابة شديدة من قبل الوكالات الحكومية الأمريكية والبحرينية.





وقال ماثيو ليفيت المسؤول السابق في إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الخزانة الأمريكية مدير برنامج "ستاين" لمكافحة الإرهاب والمخابرات في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: "إذا كنت متورطا في جريمة تجريد أسلاك، فإنك تخفي طبيعة المعاملات عن المنظمين ، وربما حتى عن البنك نفسه، مما يجعل من الصعب معرفة الأموال التي قد تدعم أنشطة مثل الإرهاب ، أو المؤسسات النووية أو العسكرية الإيرانية".





وتعود الصحيفة لتذكر أنه عند تأسيسي البنك في 2004، كان القادة البحرينيون يسعون إلى إصلاح العلاقات المتوترة مع إيران.





ثم اتهم المسؤولون الأمريكيون الشريكين الإيرانيين، البنك الوطني وبنك صادرات بالمساهمة في تمويل برنامج إيران النووي وشبكة إرهابية دولية.



