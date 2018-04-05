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الخميس 05 أبريل 2018 - 00 : 01 ص
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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم سوهاج لـ19 حالة وفاة
الخميس 05/أبريل/2018 - 12:34 ص
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أرشيفية
إسلام رياض
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج إلى 19 حالة وفاة و3 مصابين.
تلقت غرفة عمليات النجدة بسوهاج بلاغًا بالحادث وانتقلت سيارات الإسعاف وتبين مصرع 19 وإصابة 3 آخرين.
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