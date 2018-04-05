ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم سوهاج لـ19 حالة وفاة

الخميس 05/أبريل/2018 - 12:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسلام رياض
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج إلى 19 حالة وفاة و3 مصابين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بسوهاج بلاغًا بالحادث وانتقلت سيارات الإسعاف وتبين مصرع 19 وإصابة 3 آخرين.

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم سوهاج لـ19 حالة وفاة

شاهد.. جماهير ليفربول تعتدي على أوتوبيس مانشيستر سيتي

ساديو ماني على بعد خطوة من تجاوز أسطورتي إفريقيا.. فيديو

ثروت الخرباوي يفتح النار على «وحيد حامد» حول علاقته بالإخوان.. فيديو

شاهد.. مشجعة فلسطينية تكشف سر تسجيل محمد صلاح في كل مباراة

شاهد.. كاريكاتير يسخر من مقارنة محمد صلاح بـ «دي بروين»

أسامة نبيه يكشف حقيقة رحيل كوبر والجهاز المعاون عن تدريب المنتخب.. فيديو

"حاميها حراميها".. جبانة قويسنا الأثرية تعرضت للسرقة والنهب برعاية المسئولين على مدار 16 عاما.. وإحالة 72 للمحاكمة العاجلة.. صور

نجم منتخب مصر يقترب من زيادة عدد المحترفين بالدوري الإنجليزي

رخا: استمرار الخلافات اليونانية التركية يؤدي إلى تدخل أمريكا

«الأزمات تضرب قناة الفتنة».. أيمن نور يفصل 11 عاملا ومذيعو الشرق يفضحونه

عمرو أديب يكشف سبب تألق محمد صلاح.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كاريكاتير يسخر من مقارنة محمد صلاح بـ «دي بروين»

شاهد.. مشجعة فلسطينية تكشف سر تسجيل محمد صلاح في كل مباراة

شاهد .. مساعد وزير الرياضة السابق : إدارة ملف الالتراس يحتاج دراسة .. وأزمات الرياضة نتيجة تأجيل الحلول .. واتحاد رياضة الجامعة "الأمل"

عبدالله السعيد ينشر صورته مع «تركي آل الشيخ».. ويلمح لانتقاله إلى السعودية

رؤساء المهرجانات المسرحية العربية والدولية يجتمعون بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

فيديو

خالد الغندور: صلاح مرشح لـ«البالون دور» هذا العام ..فيديو
مصطفى الفقي: عودة قراءة الكتب الورقية في الدول المتقدمة ..فيديو
مصطفى الفقي: طلبنا من عائلة «هيكل» الاحتفاظ بكتبه في مكتبة الإسكندرية.. فيديو
هاني حتحوت: الشباب والرياضة "مدرسة" لتعليم الإعلام .. ماسبيرو صنع كوادر ويحتاج فرصة.. ومواقف شوبير وأبوتريكة معي لا تنسى.. فيديو وصور
مصطفى الفقي: هدم القصور والمعالم التاريخية بالإسكندرية أزعجنا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟