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مصطفى الفقي: طلبنا من عائلة «هيكل» الاحتفاظ بكتبه في مكتبة الإسكندرية.. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:58 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمحلل السياسي، إنهم طلبوا من عائلة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل الاحتفاظ بكتبه في مكتبة الإسكندرية.

وأضاف "الفقي" خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر» أنهم يحاولون إقناع أسرة هيكل بالاحتفاظ بوثائقه ولو تمكنوا من ذلك يعتبر فوزًا كبيرًا لهم.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي، أن مكتبة الإسكندرية تعمل على إنشاء مركز «زاهي حواس للمصريات»، مضيفًا أن هناك عددًا من الكتاب والعلماء المصريين الكبار سيتم نقل كتبهم، إلي مكتبة الإسكندرية منهم الدكتور أحمد زويل ورفعت السعيد.

ولفت إلى أنه أقنع الدكتور مجدي يعقوب بإستمرار مركزه البحثي بمكتبة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن هناك 2400 موظف يعملون بالمكتبه.

واستطرد أن حاكم الشارقة تبرع بإنشاء مخزن للكتب لمكتبة الإسكندرية بتكلفة 50 مليون جنيه وفقًا للأساليب الحديثة، لافتًا إلى أن الحياة ليست وردية في مكتبة الإسكندرية ويواجهون مشكلات إدارية ومالية.

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