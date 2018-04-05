شاهد.. «جوارديولا» و«دي بروين» يركعان تحية لـ محمد صلاح

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في إنجلترا، صورة مركبة بالفوتوشوب للثنائي بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وكيفن دي بروين، نجم الفريق، وهما يركعان للنجم المصري الدولي محمد صلاح، هدّاف فريق ليفربول، ويقومان بتحيته على طريقة الهنود الحمر.





واستغل النشطاء لقطة لطفلين من برنامج الخدع الذي قام به محمد صلاح لمدارس في بريطانيا، واللذين قاما بتحية صلاح بهذه الطريقة، فتم تركيب صورتي جوارديولا ودي بروين بدلًا من الأطفال.



