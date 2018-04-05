«الصحة»: مصرع ‏5 مواطنين وإصابة 3 آخرين في تصادم حافلتين وسيارة نقل بسوهاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان ‏مساء أمس، الأربعاء، ‏مصرع 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين إثر تصادم حافلتين بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة سوهاج.





وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان أمس، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ ‏12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيات ‏الهلال للتأمين الصحي وأخميم المركزي.





وأشار "مجاهد"، إلى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفيات.