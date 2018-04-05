لجنة الحكام باتحاد الكرة: اختيارات الحكام لمعسكرات «الكاف» تتم بمعرفة الاتحاد الإفريقي

أكدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اختيارات الحكام لمعسكرات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تتم بمعرفة الكاف، موضحة أنه لا علاقة للجنة الحكام المصرية بهذه الاختيارات.





وذكرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة - في أمس الأربعاء - أن اختيارات الحكام لمعسكرات الكاف تتم عبر أسس وقواعد دقية وضعتها وتشرف عليها لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.





وأشارت اللجنة إلى أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الحكام المصريين الدوليين، وتأمل بكل تأكيد أن يكونوا جميعا على قمة اختيارات الكاف، استكمالا لنجاحات عديدة في هذا الشأن توجت باختيار ٤ حكام مصريين حتى الآن في مثل هذه المعسكرات.





وفيما يتعلق بملابس الحكام الدوليين المرسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مباشرة أو عن طريق الاتحاد الإفريقي.. أكدت اللجنة على توزيع هذه الملابس فور وصولها بعد استيفاء الإجراءات الجمركية والإدارية في هذا الشأن، بموجب القانون واللوائح المعمول بها، ولا يملك اتحاد كرة القدم كأحد أركان الدولة أن يخرج عنها.



