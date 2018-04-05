تعرف علي السيرة الذاتية للراحل «راي ويلكينز» قائد إنجلترا وتشيلسي السابق

توفى أمس، الأربعاء، راي ويلكينز لاعب منتخب إنجلترا السابق عن عمر يناهز 61 عاما بعد دخوله في غيبوبة لمدة 5 أيام إثر أزمة قلبية.





وكان ويلكينز أحد اللاعبين البارزين في تاريخ إنجلترا فارتدى قمصان تشيلسي ومانشستر يونايتد ولعب أيضا لميلان وكوينز بارك رينجرز ورينجرز.





ولعب ويلكينز نجم وسط إنجلترا السابق في كأسي العالم عامي 1982 و1986، كما درب ويلكينز أندية كوينز بارك رينجرز وفولام وتشيلسي وتولى أيضا مهمة الرجل الأول في منتخب الأردن لمدة 6 أشهر.





ولم يحصد وليكينز أي لقب كمدرب لكنه كان ضمن الطاقم الفني لتشيلسي مع المدرب كارلو أنشيلوتي الذي حقق الثنائية المحلية رفقة الأخير موسم 2009-2010.





وبدأ مسيرته الكروية مع نادي تشيلسي في عام 1973 ولعب معهم حتى عام 1979، وقد شارك في تلك الفترة في 179 مباراة وسجل 30 هدف، وفي عام 1979 انتقل إلى نادي مانشستر يونايتد، ولعب معهم حتى عام 1984، وشارك في تلك الفترة في 160 مباراة وسجل 7 أهداف، وفي عام 1984 انتقل إلى نادي إيه سي ميلان الإيطالي، ولعب معهم حتى عام 1987، وشارك في تلك الفترة في 73 مباراة وسجل هدفين، وفي عام 1987 انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولعب معهم 13 مباراة، وفي عام 1987 انتقل إلى نادي رينجرز الأسكتلندي، ولعب معهم حتى عام 1989، وشارك في 70 مباراة وسجل هدفين، وفي عام 1989 انتقل إلى نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، ولعب معهم حتى عام 1994، وقد شارك في تلك الفترة في 155 مباراة وسجل 8 أهداف، وانتقل في عام 1994 إلى نادي كريستال بالاس الإنجليزي، ولعب معهم مباراة واحدة، وعاد في عام 1994 إلى نادي كوينز بارك رينجرز، ولعب معهم حتى عام 1996، وقد شارك معهم في 21 مباراة، وفي عام 1996 لعب مع نادي ويكومب واندرز، ولعب معهم مباراة واحدة، وفي موسم 1996/1997 انتقل إلى نادي هيبيرنيان الأسكتلندي، ولعب معهم 16 مباراة، وفي عام 1997 انتقل إلى نادي ميلوال، ولعب معهم 3 مباريات، وفي عام 1997 لعب مع نادي ليتون أوريينت 3 مباريات وبعدها اعتزل كرة القدم.





ولعب ويلكينز مع منتخب إنجلترا لكرة القدم 84 مباراة دولية بين عامي 1976 و1986، وقد سجل ثلاثة أهداف.



