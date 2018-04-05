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المحرصاوي يحاضر عن خطورة الشائعات بتجارة بنات الأزهر

الخميس 05/أبريل/2018 - 12:50 ص
صدى البلد
محمد شحتة
زار الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر أمس، الأربعاء، كلية تجارة بنات الأزهر بالقاهرة، حيث افتتح معرضين للأعمال الفنية واليدوية للطالبات، كما التقى بأعضاء هيئة التدريس وعقد لقاءً مفتوحًا معهم، وألقى محاضرة حث الطالبات فيها على الاجتهاد والتفوق، وعدم الالتفات إلى الشائعات، وتجنب الفتن والبعد عن وسائل "التدمير الاجتماعي".

كان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتورة زهيرة عبدالحميد، عميدة الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وحشد كبير من الطالبات.

وافتتح "المحرصاوي"، معرضين للأعمال الفنية واليدوية لطالبات الكلية أظهرن فيهما روح الإبداع والابتكار كما شاهد فضيلته عدد من اللوحات الجدارية نفذنها الطالبات بأنفسهن.

وعقد رئيس الجامعة، اجتماعًا مع العميدة وأعضاء هيئة التدريس، استمع خلالها لاقتراحاتهم ومطالبهم فيما يتعلق بإزالة العوائق أمام بناته الطالبات ومساعدة الإدارة على القيام بالعملية التعليمية على أكمل وجه.

وفي نهاية الاجتماع قدمت عميدة الكلية "درع الكلية" لرئيس الجامعة لجهوده المخلصة لرفعة شأن جامعة الأزهر، كما تم تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس.

وألقى فضيلة رئيس الجامعة – في نهاية الزيارة - محاضرة أمام حشد كبير من الطالبات بالمدرج الكبير بالكلية، حول الشائعات وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع والدولة، محذرا الطالبات من الوقوع في فخ مساعدة مروجي الفتن والشائعات بالترويج لهم عن طريق التفاعل مع تلك الشائعات والأخبار الكاذبة بإرسالها لزملائنا ووضعها على صفحاتهم في وسائل "التدمير الاجتماعي" وليس "التواصل الاجتماعي".

وأكد رئيس الجامعة، أن الشائعات التي تنتشر على وسائل "التدمير الاجتماعي" تشكل خطرًا كبيرًا للمجتمعات نظرًا لسهولة نشرها بمجرد ضغطة زر، مقابل آثارها السلبية الجسيمة التي قد تطال مجتمعًا بأكمله أو دولًا سواء في زعزعة الأمن أو هدم اقتصاد أو حتى تخويف الناس.

وطالب فضيلته بناته الطالبات بتحري الدقة والمصداقية، والتثبت في أي معلومة يكتبونها بأنفسهم، أو يتلقونها من حسابات أخرى على هذه المواقع.

وأوضح رئيس الجامعة أنه مستمر في المتابعة المستمرة الميداينة للعملية التعليمية في جميع كليات الجامعة وفروعها المختلفة بمختلف محافظات الجمهورية، حتى يطمئن على أبناءه وبناته.

وفي نهاية المحاضرة قام فضيلة رئيس الجامعة بتكريم الطالبات أوائل الكلية بالفرق المختلفة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفات.

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