ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. محاكمة متهمي قضية «كتائب أنصار الشريعة»

الخميس 05/أبريل/2018 - 06:26 ص
متهمون
متهمون
أحمد زهران
تنظر اليوم الخميس، محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة".

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا 35 سنة ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

ترشيحاتنا

شاهد.. كاريكاتير يسخر من مقارنة محمد صلاح بـ «دي بروين»

شاهد.. صحفي بريطاني عن إصابة محمد صلاح: «العين فلقت الحجر»

هاني أبو ريدة: عائلتي «زملكاوية» وعشقت منذ صغري المصري البورسعيدي ..فيديو

جونيور أجايي: محمد صلاح يصنع الكثير للمنتخب الوطني في مونديال 2018

«التعليم» تراجع شهادات خريجي المدارس الدولية قبل دخول الجامعات

ثروت الخرباوي يفتح النار على «وحيد حامد» حول علاقته بالإخوان.. فيديو

«فضيحة» رئيس وزراء قطر يدعي حق الإسرائيليين في أرضهم

10 أطعمة تحافظ على الأمعاء

درة تتألق بإطلالات غير متوقعة في أحدث جلسة تصوير ..صور

ثروت سويلم يعلن عن مفاجأة بشأن مونديال 2018

انتداب المعمل الجنائي وتشريح جثتي طفلين احترقا في شقة بالمعصرة

مصطفى بكري يتغنى بمحمد صلاح عقب ثلاثية ليفربول في مرمى مانشستر سيتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"وسط البلد" تحتفل بإطلاق "بنطلوني الجينز" في "معكم منى الشاذلي"

درة تتألق بإطلالات غير متوقعة في أحدث جلسة تصوير ..صور

شاهد.. أحدث تصميمات الأحذية لـ ARUNA SETH

شاهد.. «جوارديولا» و«دي بروين» يركعان تحية لـ محمد صلاح

طرق مبتكرة لاستغلال الأماكن الضيقة في منزلك.. صور

فيديو

موسى مصطفى موسى يكشف حقيقة تصويت أسرته للرئيس السيسي.. فيديو
عبد الله السعيد: «الأهلي باعني وهكمل في نادي تاني» ..فيديو
هاني أبو ريدة: عائلتي «زملكاوية» وعشقت منذ صغري المصري البورسعيدي ..فيديو
موسى مصطفى: انتظروني في انتخابات 2022.. والرئيس السيسي أب لكل المصريين
شاهد.. جونيور أجايي يقتحم استديو «إكسترا تايم»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟