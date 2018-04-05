علي عبد العال يشارك في أعمال اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات العربية

عقد رؤساء البرلمانات العربية ورؤساء الوفود العربية المشاركة في المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، لقاءً تشاوريًا مساء أمس بمشاركة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.





وتناول اللقاء التحضير لفعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، كما اتخذت رئاسة الاتحاد البرلماني العربي ممثلة في الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي قرارًا بإجماع الحاضرين بتوجيه تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه بولاية ثانية ونجاح الانتخابات الرئاسية المصرية، واصفين إياها بالعرس الديموقراطي.



