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مصطفى الفقي: حزب الوفد قادر على تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة ..فيديو

الخميس 05/أبريل/2018 - 01:46 ص
الدكتور مصطفى الفقى
الدكتور مصطفى الفقى
كريـم الخـطيب
قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمحلل السياسي، إن غياب حزب الوفد كان أحد العوامل المؤثرة للفراغ السياسي الذي نشهده، موضحًا أن الأحزاب السياسية توقفت عن صنع الكوادر.

وأوضح "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن حزب الوفد يجب أن يكون هو القاعدة الراسخة لاستمرار الحياة السياسية، ويقدم مرشحين للرئاسة والمحليات والمجالس النيابية، مؤكدًا أن "الوفد" يستطيع أن يقدم مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وأشار الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن راضيًا عن المشهد السياسي، موضحًا أن الرئيس يريد وجود حراك سياسي ومشاركة الأحزاب بقوة في الحياة السياسية.

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