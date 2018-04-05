نائب رئيس جامعة المنوفية يتفقد المدينة الجامعية للطالبات ..صور

زار مساء أمس الدكتور عادل مبارك نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، مدينة الطالبات بشبين الكوم يرافقه الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب اكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة.



والتقى مبارك الطلاب في حوار مفتوح تناول أهم السلبيات والايجابيات داخل المدينة ومدى جودة الخدمات المقدمة لهن، مشددا على مسئولى المدن الجامعية والمشرفين الحفاظ على نظافة المطعم وصالات الطعام، ومؤكدا على حرص قيادات الجامعة على التواصل مع طلاب الجامعة وطلاب المدن الجامعية والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجههم.