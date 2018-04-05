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برلمان

اليوم.. الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ27 للاتحاد البرلماني العربي

الخميس 05/أبريل/2018 - 08:01 ص
البرلمان
البرلمان
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
تعقد صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ27 للاتحاد البرلماني العربي بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود بالقاعة الرئيسية للبرلمان حيث تلقى عدد من الكلمات تبدأ بكلمة راعي المؤتمر وكلمة رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية الحبيب المالكي وكلمة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وكلمة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

كما تشهد اجتماعات اليوم تعيين نائب رئيس المؤتمر وأمين سر المؤتمر من قبل الرئيس وفقا لأحكام المادة (10) من النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي، ويلي ذلك إقرار جدول الأعمال وتقرير الرئيس وتقرير الأمين العام ومناقشة تقرير الدورتين 22 و 23 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي للمصادقة عليهما.

ويلقي رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود المشاركة كلمات حول الوضع العربي الراهن، تعقبها اجتماعات لجان الشؤون المالية والاقتصادية، وشؤون المرأة والطفولة، والشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، ولجنة الصياغة لإعداد البيان الختامي.

ويتم خلال جلسة العمل الثانية -المقررة اليوم - استكمال كلمات رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود حول الوضع العربي الراهن، تليها كلمات المنظمات التي تمت دعوتها بصفة مراقب لمن يرغب.

وتعقد الجلسة الختامية للمؤتمر بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب في السادسة والنصف من مساء اليوم /الخميس/، حيث يتم الاستماع إلى تقارير وتوصيات اللجان من مقرر كل لجنة، ويتم منح الفائزين جائزة التميز البرلماني العربي لكافة الفئات، ثم يتم انتقال الرئاسة، وتكريم الرئاسة السابقة للاتحاد ممثلة في شخص رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، وأخيرا إقرار البيان الختامي والقرارت الصادرة عن المؤتمر.

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