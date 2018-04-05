تعقد صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ27 للاتحاد البرلماني العربي بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود بالقاعة الرئيسية للبرلمان حيث تلقى عدد من الكلمات تبدأ بكلمة راعي المؤتمر وكلمة رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية الحبيب المالكي وكلمة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وكلمة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.





كما تشهد اجتماعات اليوم تعيين نائب رئيس المؤتمر وأمين سر المؤتمر من قبل الرئيس وفقا لأحكام المادة (10) من النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي، ويلي ذلك إقرار جدول الأعمال وتقرير الرئيس وتقرير الأمين العام ومناقشة تقرير الدورتين 22 و 23 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي للمصادقة عليهما.





ويلقي رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود المشاركة كلمات حول الوضع العربي الراهن، تعقبها اجتماعات لجان الشؤون المالية والاقتصادية، وشؤون المرأة والطفولة، والشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، ولجنة الصياغة لإعداد البيان الختامي.





ويتم خلال جلسة العمل الثانية -المقررة اليوم - استكمال كلمات رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود حول الوضع العربي الراهن، تليها كلمات المنظمات التي تمت دعوتها بصفة مراقب لمن يرغب.



