هكذا تحافظ على ذاكرتك بعد الموت

شرح أخصائيو شركة "Netcome" كيفية حفظ ذاكرة الإنسان بعد موته لاستخدامها في خدمة الطب العلاجي في المستقبل.





وبحسب ما ذكره موقع وكالة أنباء "نادي المراسلين الشباب" أمس، الأربعاء، أن تقنية حفظ الذاكرة تتلخص في استبدال دم الميت بسائل "تحنيط" يسمح تركيبه بتخزين مواقع الخلايا العصبية ثم حفظها باستخدام تقنيات "السحب" والتي تتوفر في مجال الإنترنت والمعلومات الرقمية.





وأضافت الوكالة، أن الأخصائيين وعدوا بتقديم نسخة رقمية من الدماغ البشري بحلول عام 2024 وذلك بعد أن قاموا بتجريب تلك التقنية على أرانب الاختبار.





وأشارت نتائج هذه التجارب، إلى إمكانية الحفاظ على ذاكرة المتوفى لفترات طويلة جدًا، التي يمكن استخدامها في المستقبل لعلاج الأمراض العصبية، أو خلق أدمغة مشتركة في الروبوتات، تعتمد على الذاكرة المخزنة.



