ثروت سويلم يعلن عن مفاجأة بشأن مونديال 2018

قال اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، إن المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، سيعقد اجتماعًا في الفترة المقبلة مع أندية الدرجة الثانية؛ لبحث الأزمات التي تمر بها.





وأضاف "سويلم"، عبر مداخلة ببرنامج "إكسترا تايم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اتحاد الكرة يحرص دائمًا على الارتقاء بالمستوى الكروي في مصر خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن جميع قرارات "الجبلاية" في صالح الكرة المصرية.





وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إلى أن "أبو ريدة" يسعى جاهدًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ لنقل مباريات المنتخب المصري في كأس العالم عبر التليفزيون المصري؛ من أجل إسعاد الجماهير في كل مكان.